Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt am Donnerstagabend im Stadtpark Oos haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Eine Jugendliche gab an, im Verlauf des Abends von einem noch unbekannten Mann angesprochen worden zu sein, woraufhin die beiden durch die Parkanlage spazierten. Gegen 21.30 Uhr soll der Unbekannte im Bereich des Indianerspielplatzes versucht haben, sich der Jugendlichen in sexueller Absicht zu nähern, nachdem er sie zuvor unsittlich berührt habe. Die 16-Jährige konnte ihn eigenen Angaben zufolge durch entsprechende Äußerungen davon anhalten, woraufhin sie sich nach Hause begab. Die Jugendliche beschrieb den Mann als dunkelhäutig, etwa 170 Zentimeter groß und Mitte 30 Jahre alt. Er soll einen Bart und eine auffällige Zahnlücke gehabt haben. Darüber hinaus sei er mit einer schwarzen Jacke, einer beigen Hose und schwarzen Schuhe bekleidet gewesen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahm gebeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

