POL-OG: Neuried/Ichenheim - Gebäudebrand, ein Bewohner schwer verletzt

Neuried/Ichenheim (ots)

Am Neujahrsnachmittag, gegen 15:23 Uhr, meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen Gebäudebrand in der Meißenheimer Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren schnell vor Ort. Das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses steht derzeit in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Die sieben Bewohner des Gebäudes konnten dieses verlassen. Der 70-jährige Bewohner der Wohnung, in welcher der Brand entstanden ist, wurde bereits ins Klinikum nach Lahr transportiert. Er erlitt tragischerweise schwere Verletzungen. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

