Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried/Ichenheim - Gebäudebrand, ein Bewohner schwer verletzt -Update-

Neuried/Ichenheim (ots)

Entgegen den ersten Mitteilungen von den Einsatzkräften verletzte sich der 70-jährige Bewohner nur leicht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner werden vorerst von der Nachbarschaft aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 000 Euro. Die Brandursache bleibt unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen.

/EJA

Ursprungsmeldung vom 01.01.2026, 16:19 Uhr

Am Neujahrsnachmittag, gegen 15:23 Uhr, meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen Gebäudebrand in der Meißenheimer Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren schnell vor Ort. Das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses steht derzeit in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Die sieben Bewohner des Gebäudes konnten dieses verlassen. Der 70-jährige Bewohner der Wohnung, in welcher der Brand entstanden ist, wurde bereits ins Klinikum nach Lahr transportiert. Er erlitt tragischerweise schwere Verletzungen. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell