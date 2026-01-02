Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Einbrüche

Mittelbaden (ots)

Die Auftragsbücher der Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg waren in den letzten Tagen bezüglich Wohnungs- und Firmeneinbrüche gut gefüllt. Hierbei waren neben den Beamten der örtlichen Polizeireviere auch die Spezialisten der Kriminaltechnik gefordert.

Am Neujahrstag wurden die Beamten des Polizeireviers Rastatt zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Iffezheim gerufen. Dort stieg ein bislang Unbekannter über einen Balkon in das Haus ein und hebelte die Wohnungstür einer Bewohnerin auf. Mit Bargeld und Schmuck verschwand der Eindringling in der Dunkelheit.

Im Baden-Badener Ortsteil Steinbach konnten mehrere Personen aus einer Wohnung in der Umweger Straße verschiedene hochwertige Schmuckstücke, Uhren und Markenhandtaschen erbeuten. Die Einbrecher sind zwischen Sonntag (28. Dezember 2025) und Neujahr mutmaßlich durch eine Kellertür eingedrungen. Auch aus einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße in Baden-Baden fehlt nach einem Einbruch jede Spur von Bargeld und Schmuck. Von Silvester auf den 1. Januar 2026 hat ein Unbekannter die Haustür aufgebrochen und ist so in das Anwesen gelangt.

In Bühl-Vimbuch war am Neujahrsabend eine Autoreinigungsfirma in der Straße "Liechtersmatten" das Einbruchsziel zweier maskierter Personen. Die Männer sind gegen 22:20 Uhr sind durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Büroraum gelangt, konnten aber nur wenig Bargeld und ein paar Dosen Energydrinks in ihren Besitz bringen. Aus darüberliegenden Geschäftsräumen einer bereits geschlossenen Firma im ersten Obergeschoss dürften die Maskierten nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen haben.

In Rheinau-Freistett haben es bislang unbekannte Einbrecher auf eine Bäckerei und Metzgerei in der Stadionstraße sowie einen Getränkemarkt in der Straße "Im Kirchkopf" abgesehen. Zwischen Neujahr und Freitagmorgen wurde die Eingangstür zu einer dortigen Bäckereifiliale aufgebrochen. Im Verkaufsraum wurde überdies die Tür zu einem Büroraum komplett zerstört. Aus einer im Büro befindlichen und im Eigentum der Metzgerei stehenden Geldkassette gelangten die Täter an Barmittel in noch unbekannter Höhe.

Von Donnerstag auf Freitag wurde der Inhaber eines Getränkemarkts kurz nach Mitternacht durch eine Alarmauslösung auf einen Einbruch in sein Geschäft aufmerksam und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Kehl stellten fest, dass bislang Unbekannte die Blechverkleidung und eine Pressspanwand an einer Gebäudeseite aufhebelten und in einen Büroraum vordingen konnten. Neben gestohlenem Bargeld fällt überdies der angerichtete Sachschaden von etwa 15.000 Uhr schwer ins Gewicht. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Rheinau.

Eine aus mehreren Personen bestehende Gruppe hat unmittelbar nach dem Jahreswechsel die Eingangstür eines Fachgeschäfts für Mobiltelefone in der Marktstraße aufgebrochen und ist so in den Handyladen eingedrungen. Was genau alles gestohlen wurde, ist noch unklar. Durch vorhandene Diebstahlsicherungen an den Mobilfunkgeräten mussten die Einbrecher jedoch die meisten Smartphones zurücklassen. Die Täter sollen in Richtung Rathausplatz und Rossplatz geflüchtet sein. Einer davon sei schmächtig gewesen und hätte einen weißen/beigen Pullover sowie eine dunkle Hose getragen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen verdächtiger Personen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu verdächtigen Beobachtungen. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei den örtlichen Polizeirevieren, dem Kriminaldauerdienst oder dem Polizeinotruf unter '110'.

Kriminaldauerdienst: 0781 21-2820

Polizeirevier Rastatt: 0722 761-0 Polizeirevier Baden-Baden: 07221 680-0 Polizeirevier Bühl: 07223 99097-0 Polizeirevier Lahr: 07821 277-0

/wo

