POL-NB: Pkw fährt in Neubrandenburg gegen eine Straßenlaterne

Neubrandenburg (ots)

Am Heiligen Abend kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem "Friedrich-Engels-Ring" in Neubrandenburg, bei welchem der Fahrzeugführer eines PKW leichtverletzt wurde. Der eigentlich ortskundige Fahrzeugführer wurde eigenen Angaben nach durch die tiefstehende Nachmittagssonne geblendet und verwechselte die Abbiegespur zum Hinterhof des "Friedrich-Engels-Ring 29" (Nordkurier) mit der kurz danach folgenden Abbiegespur zur "Rostocker Straße". In der Folge kollidierte er mit einer am Ende der Einfahrt stehenden Straßenlaterne, welche er aufgrund der Blendung nicht wahrnahm. Durch die Kollision wurde der 35-jährige Deutsche leichtverletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Straßenlaterne war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass diese durch einen Havariedienst abgenommen und beseitigt werden musste. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 21.000EUR. Zu wesentlichen Verkehrseinschränkungen kam es bis zur endgültigen Bergung nicht. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

