POL-NB: Pkw fährt in Neubrandenburg gegen eine Straßenlaterne

Neubrandenburg (ots)

Am Heiligen Abend kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf 
dem "Friedrich-Engels-Ring" in Neubrandenburg, bei welchem der 
Fahrzeugführer eines PKW leichtverletzt wurde.
Der eigentlich ortskundige Fahrzeugführer wurde eigenen Angaben nach 
durch die tiefstehende Nachmittagssonne geblendet und verwechselte 
die Abbiegespur zum Hinterhof des "Friedrich-Engels-Ring 29" 
(Nordkurier) mit der kurz danach folgenden Abbiegespur zur "Rostocker
Straße". In der Folge kollidierte er mit einer am Ende der Einfahrt 
stehenden Straßenlaterne, welche er aufgrund der Blendung nicht 
wahrnahm.
Durch die Kollision wurde der 35-jährige Deutsche leichtverletzt, das
Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die 
Straßenlaterne war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass diese 
durch einen Havariedienst abgenommen und beseitigt werden musste.
Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 21.000EUR. Zu wesentlichen 
Verkehrseinschränkungen kam es bis zur endgültigen Bergung nicht.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

