Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auswechselüberdachung am Sportplatz in Brand

Lahr (ots)

Fünf bis sechs Jugendliche sollen für einen Brandausbruch am Donnerstagabend am Fußballplatz Dinglingen im Bürgerpark verantwortlich sein. Ein Zeuge habe beobachtet, wie die Personengruppe kurz vor 19 Uhr eine bereits gezündete Feuerwerksbatterie erneut angezündet haben soll, welche unter einer umgekippten, am Spielfeldrand befindlichen Überdachung für Auswechselspieler gelegen sei. Die Flammen griffen daraufhin auf die Überdachung über. Beim Eintreffen mehrerer Streifenfahrzeuge flüchteten die Jugendlichen und rannten in Richtung des Kunstrasenplatzes. Bei einer anschließenden Fahndung im Nahbereich konnte zwei 14 und 15 Jahre alte Jungs vorläufig festgenommen werden, die im Verdacht stehen, an der Inbrandsetzung beteiligt gewesen zu sein. Gegen beide wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise zu den noch unbekannten Jugendlichen werden unter der Rufnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr erbeten.

/ti

