Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Kontrolle endet in tätlichem Angriff

Ettenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einer vorläufigen Festnahme eines 56-Jährigen, welcher sich nun aufgrund von mehreren Verstößen verantworten muss. Bei einer Verkehrskontrolle, kurz vor 23 Uhr, ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Mittfünfziger unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Darüber hinaus stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Führerschein ist. Weil sich der Autofahrer unkooperativ zeigte und sich körperlich sowie verbal heftig wehrte, wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt. Hierbei trugen zwei Polizeibeamten leichte Verletzungen davon. Der Mann wurde daraufhin zur Erhebung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Lahr gebracht, wo der 56-Jährige sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beruhigte, sodass er auf der Straße entlassen werden konnte. Gegen ihn wird nun aufgrund von mehreren Delikten ermittelt.

