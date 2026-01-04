PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Nach Unfall auf Dach gelandet

Oppenau (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 74-jährige Opel-Fahrerin die B28 von Oppenau in Richtung Lautenbach. Aufgrund der winterlichen Straßenglätte kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr 48-jähriger Beifahrer konnten sich leicht verletzt aus dem Auto befreien. Sie wurden von hinzugerufenen Helfern des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert.

/bab

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

