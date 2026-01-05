PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Juweliergeschäft, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am Samstagmorgen gegen 1:45 Uhr wurde ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher mehrere Schmuckstücke aus dem Verkaufsraum. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

