POL-OG: Lahr - Einbruch in Juweliergeschäft, Hinweise erbeten
Lahr (ots)
Am Samstagmorgen gegen 1:45 Uhr wurde ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher mehrere Schmuckstücke aus dem Verkaufsraum. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.
