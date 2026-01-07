PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Unfallflucht vermutlicher Fahrer ermittelt

Offenburg (ots)

Nach einem Unfall am frühen Montagmorgen auf einem Parkplatz in der Marlener Straße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Offenburg gegen einen 31 Jahre alten Mann. Der Fahrer eines Ford samt Anhänger soll nach ersten Erkenntnissen kurz vor 5 Uhr ein stehendes Taxi gestreift haben. Ohne den Vorfall zu melden und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, habe er nach dem Malheur das Weite gesucht. Unmittelbar eingeleitete Ermittlungen führten im Anschluss zum Auffinden des beschädigten Gespanns in Kehl. Dort konnte schließlich auch der mutmaßliche Fahrer des Unfallfahrzeugs einer Kontrolle unterzogen werden. Diese ergab Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens erfolgten die weiteren polizeilichen Maßnahmen unter Anwendung unmittelbaren Zwangs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem 31-Jährigen werden nun mehrere Straftaten zur Last gelegt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

