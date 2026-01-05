Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77 - Verkehrsunfall aufgrund von Winterglätte, Hinweise der Polizei

Rastatt, L77 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Samstagmorgen gegen 6 Uhr. Ein 58-jähriger Fiat-Fahrer fuhr den Allmendweg entlang und sei, dem Stand der Ermittlungen nach, vor der Einmündung zur L77 ins Rutschen gekommen. Ein 57-jähriger Toyota-Lenker war auf dem Weg von Kuppenheim nach Rastatt und passierte die Einmündung, als der Fiat nahezu ungebremst in ihn hineinschlitterte. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Beifahrer des fahrunfähigen Toyotas befreien, bevor dieser in ein nahegelegenes Klinikum verbracht wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 15.000 Euro. /ti

