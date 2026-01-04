PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Trafostation einer Photovoltaikanlage

Altentreptow (LK MSE) (ots)

Am 04.01.26 gegen 09:25 Uhr kam es in Thalberg zum Brand einer Trafostation. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) und der Polizei trat Rauch aus dem verschlossenen Trafohäuschen aus. Die FFW Altentreptow löschte den Brand und kühlte das Trafohäuschen bis zum Eintreffen des Netzbetreibers herunter, damit dieser die Station vom Netz trennen konnte.

Das Trafohäuschen, welches zum Einspeisen elektrischer Energie durch angrenzende Photovoltaikanlagen dient, ist nicht mehr funktionstüchtig, es wurde erst vor ca. 1 Monat in Betrieb genommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, es wird von einem technischem Defekt ausgegangen.

Um eine Wasserversorgung sicherzustellen, richtete die FFW Altentreptow einen Pendelverkehr ein. Für den Zeitraum der ca. zweistündigen Löscharbeiten musste die L27 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

