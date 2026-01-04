Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Atemwegsbeschwerden durch missbräuchlich verwendeten Reizstoff in einer Bar

Greifswald (ots)

Am 04.01.2026, gegen 00:30 Uhr waren Greifswalder Polizisten im Einsatz in der Greifswalder Bar "Exil". Durch einen 37-jährigen Marokkaner wurde auf der Toilette der Bar vermutlich ein Reizstoff versprüht. Der Geruch zog in die Bar und löste bei 15 Personen Atemwegsbeschwerden aus. Ob die Freisetzung mit Absicht oder auf Grund des Alkoholisierungsgrades bzw. Rauschmitteleinflusses unabsichtlich versprüht wurde, konnte nicht abschließend geklärt werden. Nach kurzer Behandlung durch die eingesetzten Rettungskräfte und Lüften der Räume konnten die Gäste zurück in die Bar. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der Marokkaner Betäubungsmittel bei sich führte und bereits ein Hausverbot für die Bar besaß. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Verstoß gegen des Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruch gegen den Mann eingeleitet.

