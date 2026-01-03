Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

(Stand 03.01.2026, 04:00 Uhr) Vom Nachmittag des 02.01.2026 bis in die Nacht zum 03.01.2026 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu 12 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Der Schwerpunkt lag im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen, hier führten nicht angepasste Geschwindigkeit bei Glätte und auch starkem Schneefall zu 6 Unfällen. Im Bereich der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald ereigneten sich jeweils 2 bzw. 4 Unfälle. Bei den Unfällen wurde ein Menschen verletzt und die Schadenshöhe liegt bei über 31.000 EUR. Bereich Vorpommern-Rügen: Gegen 19:45 Uhr verunfallte ein 35-Jähriger Pkw-Fahrer in einem Kreisverkehr der L213 bei Kramerhof. Er konnte nicht rechtzeitig stoppen und überfuhr einen Teil der Mittelinsel. Dabei verletzte er sich leicht und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der erste Glätteunfall ereignete sich bereits gegen 14:00 Uhr auf der B194 zwischen Glashagen und Schönenwalde. Zwischen 20:30 und 21:30 Uhr verunfallten vier weitere Fahrer, als sie glättebedingt von der Fahrbahn abkamen oder auf andere Fahrzeuge auffuhren - die Unfallorte lagen in Bergen auf Rügen, in Grimmen, in Günz (Altenpleen) und auf der A20 bei Bad Sülze. Die Beteiligten dieser Unfälle, Deutsche und ein Ukrainer im Alter von 19 - 59 Jahren, blieben unverletzt. An den 7 Pkw, den Schutzplanken, Pollern und Zäunen entstanden Schäden von etwa 16.500 EUR. Bereich Vorpommern-Greifswald: Gegen 22:00 und 01:30 Uhr ereigneten sich ähnliche Unfälle auf der B 109 in Greifswald. Zwei Fahrer gerieten unabhängig voneinander nach rechts in die Schutzplanken - beide blieben unverletzt, der Schaden lag bei knapp 2000 EUR. Am 03.01.26, kurz vor 01:00 Uhr endete die Fahrt eines 58-jährigen Deutschen auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs der B111 in Zempin. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur Straßenglätte, sondern auch eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest (1,31 Promille). Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und dazu ein Strafverfahren eingeleitet. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt, hier entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Kurz nach 01:00 Uhr nutzten Unbekannte die winterlichen Verhältnisse für eine "Schlittenfahrt". Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Wolgast beschädigten sie einen Zaun, als der an den Transporter angehängte Schlitten den Halt verlor. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 EUR, die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Bereich Mecklenburgische Seenplatte: Der Bereich war von den Schneefällen etwas weniger als die Küstenregion betroffen. Noch am Nachmittag des 02.01.26 kam ein 19-jähriger Spanier auf glatter Fahrbahn mit einem Lkw von der Fahrbahn der L20 bei Nossentiner Hütte ab. In den Morgenstunden des 03.01.26 verunfallte ein 20-jähriger Deutscher in Waren und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einer Laterne. Bei diesen Unfällen entstanden Schäden in Höhe von 5.500 EUR. Bei allen Unfallverursachern im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg handelt es sich um Deutsche im Alter von 19 - 59 Jahren, einen 53-jährigen Ukrainer und einen 19-jährigen Spanier. Bis auf einen leichtverletzten Fahrer blieben alle anderen Fahrer und Insassen unverletzt. In Anbetracht der aktuellen Schneefälle und entsprechender Warnungen des Deutschen Wetterdienstes bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer sich an die winterlichen Straßen- und Witterungsverhältnisse durch vorausschauende, defensive Fahrweise und reduzierte Geschwindigkeit anzupassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell