Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

(Stand 03.01.2026, 04:00 Uhr)
Vom Nachmittag des 02.01.2026 bis in die Nacht zum 03.01.2026 kam es 
im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu 12 
witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Der Schwerpunkt lag im Bereich 
des Landkreises Vorpommern-Rügen, hier führten nicht angepasste 
Geschwindigkeit bei Glätte und auch starkem Schneefall zu 6 Unfällen.
Im Bereich der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und 
Vorpommern-Greifswald ereigneten sich jeweils 2 bzw. 4 Unfälle. Bei 
den Unfällen wurde ein Menschen verletzt und die Schadenshöhe liegt 
bei über 31.000 EUR.

Bereich Vorpommern-Rügen:
Gegen 19:45 Uhr verunfallte ein 35-Jähriger Pkw-Fahrer in einem 
Kreisverkehr der L213 bei Kramerhof. Er konnte nicht rechtzeitig 
stoppen und überfuhr einen Teil der Mittelinsel. Dabei verletzte er 
sich leicht und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. 
Der erste Glätteunfall ereignete sich bereits gegen 14:00 Uhr auf der
B194 zwischen Glashagen und Schönenwalde. Zwischen 20:30 und 21:30 
Uhr verunfallten vier weitere Fahrer, als sie glättebedingt von der 
Fahrbahn abkamen oder auf andere Fahrzeuge auffuhren - die Unfallorte
lagen in Bergen auf Rügen, in Grimmen, in Günz (Altenpleen) und auf 
der A20 bei Bad Sülze. Die Beteiligten dieser Unfälle, Deutsche und 
ein Ukrainer im Alter von 19 - 59 Jahren, blieben unverletzt. An den 
7 Pkw, den Schutzplanken, Pollern und Zäunen entstanden Schäden von 
etwa 16.500 EUR.

Bereich Vorpommern-Greifswald:
Gegen 22:00 und 01:30 Uhr ereigneten sich ähnliche Unfälle auf der B 
109 in Greifswald. Zwei Fahrer gerieten unabhängig voneinander nach 
rechts in die Schutzplanken - beide blieben unverletzt, der Schaden 
lag bei knapp 2000 EUR. 
Am 03.01.26, kurz vor 01:00 Uhr endete die Fahrt eines 58-jährigen 
Deutschen auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs der B111 in Zempin. 
Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur 
Straßenglätte, sondern auch eine deutliche Alkoholisierung des 
Fahrers fest (1,31 Promille). Er musste sich einer Blutprobenentnahme
unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und dazu ein 
Strafverfahren eingeleitet. Fahrer und Beifahrerin blieben 
unverletzt, hier entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.
Kurz nach 01:00 Uhr nutzten Unbekannte die winterlichen Verhältnisse 
für eine "Schlittenfahrt". Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in 
Wolgast beschädigten sie einen Zaun, als der an den Transporter 
angehängte Schlitten den Halt verlor. Es entstand ein Schaden von 
mindestens 500 EUR, die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Bereich Mecklenburgische Seenplatte:

Der Bereich war von den Schneefällen etwas weniger als die 
Küstenregion betroffen. Noch am Nachmittag des 02.01.26 kam ein 
19-jähriger Spanier auf glatter Fahrbahn mit einem Lkw von der 
Fahrbahn der L20 bei Nossentiner Hütte ab. 
In den Morgenstunden des 03.01.26 verunfallte ein 20-jähriger 
Deutscher in Waren und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und 
einer Laterne. Bei diesen Unfällen entstanden Schäden in Höhe von 
5.500 EUR.

Bei allen Unfallverursachern im Bereich des Polizeipräsidiums 
Neubrandenburg handelt es sich um Deutsche im Alter von 19 - 59 
Jahren, einen 53-jährigen Ukrainer und einen 19-jährigen Spanier. Bis
auf einen leichtverletzten Fahrer blieben alle anderen Fahrer und 
Insassen unverletzt.
In Anbetracht der aktuellen Schneefälle und entsprechender Warnungen 
des Deutschen Wetterdienstes bittet die Polizei alle 
Verkehrsteilnehmer sich an die winterlichen Straßen- und 
Witterungsverhältnisse durch vorausschauende, defensive Fahrweise und
reduzierte Geschwindigkeit anzupassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

