Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Laterne

Demmin (ots)

Am 02.01.2025 kam es gegen 10:45 Uhr in der Goethestraße in Demmin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Deutscher mit seinem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Möglicherweise war er mit einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit unterwegs und verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 24-Jährige kam mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Laterne mit Betonpfeiler. Durch den Zusammenstoß stürzte die Laterne um und beschädigte dabei eine Ampelanlage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 17.000 Euro. Der PKW wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Weitere Angaben können nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell