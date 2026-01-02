PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Laterne

Demmin (ots)

Am 02.01.2025 kam es gegen 10:45 Uhr in der Goethestraße in Demmin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Deutscher mit seinem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Möglicherweise war er mit einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit unterwegs und verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 24-Jährige kam mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Laterne mit Betonpfeiler. Durch den Zusammenstoß stürzte die Laterne um und beschädigte dabei eine Ampelanlage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 17.000 Euro. Der PKW wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Weitere Angaben können nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:37

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B194 - LKW kollidiert mit Baum

    Gemeinde Wittenhagen (ots) - Am Freitag (02. Januar 2026) kam es gegen 09:30 Uhr auf der Bundesstraße 194 zwischen Abtshagen und Steinhagen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein LKW der Marke MAN aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Als mögliche Unfallursache wird derzeit Straßenglätte in Betracht gezogen. Der genaue ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:42

    POL-NB: Silvester mal anders feiern - Verkehrskontrolle deckt unerwarteten "Partybus" auf

    Stralsund (ots) - Am 31. Dezember 2025, kurz vor dem Jahreswechsel, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23:45 Uhr einen Mercedes Sprinter im Bereich des Knieperwalls in Stralsund. Vorausgegangen war ein Hinweis eines Verkehrsteilnehmers, der den Eindruck gewann, der Fahrer könne möglicherweise alkoholisiert sein. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und unterzogen den ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:35

    POL-NB: Brand eines Reihenhauses in Gielow

    Malchin (ots) - Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 16:12 Uhr wurde der Polizei über den Notruf ein Brand in einem Reihenhaus in Gielow, nahe Malchin, gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zunächst aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung im Inneren des Hauses. In der Folge gerieten die Innenräume in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren