Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Reihenhauses in Gielow

Malchin (ots)

Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 16:12 Uhr wurde der Polizei über den Notruf ein Brand in einem Reihenhaus in Gielow, nahe Malchin, gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zunächst aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung im Inneren des Hauses. In der Folge gerieten die Innenräume in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die benachbarten Reihenhäuser verhindern.

Bei dem Brand wurde eine 69-jährige Anwohnerin leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Klinikum nach Malchin gebracht. Der Brand konnte schließlich vollständig gelöscht werden, das betroffene Reihenhaus ist jedoch unbewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Brandursachenermittler eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

