Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Kind aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Seit dem 31.12.2025 wird ein 13-jähriges Mädchen aus  Neubrandenburg 
vermisst. 
Weitere Informationen zum vermissten Mädchen und ein Foto finden Sie 
unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V 
führt: https://is.gd/h37twX

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

