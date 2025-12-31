Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In den Vormittagsstunden des 31.12.25 ereigneten sich vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Auf der BAB 20, Höhe Abfahrt Greifwald geriet ein22-Jähriger aufgrund der herrschenden Straßenglätte mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Auf der L35, zwischen Altentreptow und Burow kam ein 62-Jähriger auf winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und der Schaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Auf der L27, zwischen Altentreptow und Groß Teetzleben kam die 22-jährige Fahrerin eines PKW ebenfalls auf glatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der von ihr geführte PKW ist nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro. Der schwerste Unfall ereignete sich auf der B105, nahe Greifswald. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz die B105 in Richtung Stralsund. Während des Beschleunigens auf der glatten Fahrbahn brach der PKW plötzlich aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Mercedes, seine 19-jährige Beifahrerin, sowie der 24-jährige Fahrer des VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt. Für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße für ca. 4 Stunden teilweise voll gesperrt werden.

