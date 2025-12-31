PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In den Vormittagsstunden des 31.12.25 ereigneten sich vier 
witterungsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen 
verletzt wurden. 
Auf der BAB 20, Höhe Abfahrt Greifwald geriet ein22-Jähriger aufgrund
der herrschenden Straßenglätte mit seinem PKW nach rechts von der 
Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der 
Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden 
wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.
Auf der L35, zwischen Altentreptow und Burow kam ein 62-Jähriger auf 
winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn 
ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der 
62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war 
nicht mehr fahrbereit und der Schaden wird auf ca. 6.000 Euro 
geschätzt.
Auf der L27, zwischen Altentreptow und Groß Teetzleben kam die 
22-jährige Fahrerin eines PKW ebenfalls auf glatter Straße nach 
rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem 
Straßenbaum. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte 
Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum 
Neubrandenburg verbracht. Der von ihr geführte PKW ist nicht mehr 
fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.
Der schwerste Unfall ereignete sich auf der B105, nahe Greifswald. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW
Mercedes-Benz die B105 in Richtung Stralsund. Während des 
Beschleunigens auf der glatten Fahrbahn brach der PKW plötzlich aus 
und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit 
einem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW. Bei dem Unfall wurden der 
Fahrer des Mercedes, seine 19-jährige Beifahrerin, sowie der 
24-jährige Fahrer des VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen 
werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro 
geschätzt.
Für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der anschließenden 
Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße für ca. 4 Stunden teilweise
voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

