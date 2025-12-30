PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei schwerverletzte Radfahrer nach Verkehrsunfällen

Neubrandenburg/Stralsund (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es gegen 07:30 Uhr im Neubrandenburger Vogelviertel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 89-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw der Marke Hyundai. Die 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin beabsichtigte, an der Kreuzung Usedomer Straße und Ponyweg abzubiegen und könnte dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand den Radfahrer übersehen haben. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Senior stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

Zu einem weiteren folgenschweren Fahrradunfall kam es am selben Tag gegen 10:00 Uhr im Stralsunder Stadtteil Langendorfer Berg. Ein 67-jähriger deutscher E-Bike-Fahrer war im Bereich der Kreuzung Robert-Bosch-Straße / Rudolf-Diesel-Straße unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Fall kam. Als mögliche Unfallursachen kommen Glätte oder Nässe in Betracht. Der Mann erlitt ebenfalls eine schwere Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trugen beide Radfahrer keinen Fahrradhelm. Dies dürfte maßgeblich zur Schwere der erlittenen Verletzungen beigetragen haben. Die Polizei weist erneut eindringlich darauf hin, bei jeder Witterung, zu jeder Jahreszeit und auch bei vermeintlich kurzen Strecken stets einen Schutzhelm zu tragen. Ein Helm kann im Ernstfall vor schweren oder gar lebensbedrohlichen Kopfverletzungen schützen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

