PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Silvesterfeuerwerk beschäftigt Polizei bereits vor dem Jahreswechsel

Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Bereits vor dem Jahreswechsel musste die Polizei am Montag, dem 29.12.2025, mehrfach wegen verbotener Feuerwerksnutzung sowie wegen Diebstahls von Pyrotechnik einschreiten.

Einbruch in Feuerwerkscontainer - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen (29.12.2025) wurde bekannt, dass Unbekannte in Grimmen auf dem Parkplatz eines Discounters im Vietlipper Damm in einen Container eingebrochen sind, in dem Feuerwerkskörper für den Verkauf gelagert wurden. Aus dem Container wurden mehrere Kisten Pyrotechnik im Wert von etwa 2.500 Euro entwendet. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen dem 25.12.2025, 14:00 Uhr und 29.12.2025, 05:30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Verfrühte Feuerwerksnutzung - mehrere Einsätze

Mit Start des offiziellen Verkaufs von Silvesterfeuerwerk kam es am gestrigen Montag zu mehreren Einsätzen, weil sich nicht alle an die gesetzlichen Bestimmungen gehalten haben:

Im Stralsunder Stadtteil Knieper West kam es gegen Mittag nach einem Hinweis einer Anwohnerin zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz. Mehrere Personen sollen über einen längeren Zeitraum Feuerwerk gezündet haben. Tatverdächtige konnten vermutlich ermittelt werden. In der Gemeinde Süderholz beschwerten sich Anwohner über Knallgeräusche durch Nachbarn. Vor Ort stellten die Beamten zwar keine Pyrotechnik, jedoch laute Musik fest. Nach einer Belehrung wurde diese eingestellt und somit konnte zumindest an diesem Tag die Ruhe hergestellt werden. In Wolgast wurden gegen 16:00 Uhr drei Jugendliche festgestellt, die zwar zugelassene Feuerwerkskörper zündeten - allerdings zu früh. Die Verursacher müssen sich künftig wegen der Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz verantworten. In Neustrelitz trieben Jugendliche mit Böllern ihr Unwesen - erst sollen sie am Schwanenteich mehrere Knaller gezündet haben, später soll ebenfalls eine Gruppe Jugendlicher auf einem Kreisverkehr Böller gezündet und somit den Straßenverkehr beeinträchtigt haben - die Verursacher konnten allerdings nicht festgestellt werden.

Präventionshinweise der Polizei

Um Gefahren, Sachschäden und Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden, weist die Polizei auf folgende Punkte hin:

   - Das Zünden von zugelassenen Böllern und Raketen ist in der Regel
     nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt. Außerhalb dieses 
     Zeitraums ist das Abbrennen grundsätzlich verboten und stellt 
     eine Ordnungswidrigkeit dar.
   - Verkauf von Silvesterfeuerwerk findet lediglich in den letzten 
     drei Tagen des Jahres statt.
   - Feuerwerk nur für Erwachsene: Kategorie-F2-Feuerwerk darf nur an
     Personen ab 18 Jahren verkauft und überlassen werden.
   - Nur zugelassenes Feuerwerk verwenden: Achten Sie auf eine 
     behördliche Zulassung (z. B. CE-Kennzeichnung und entsprechende 
     Prüfzeichen). Nicht zugelassene bzw. sogenannte "Polenböller" 
     oder illegale Pyrotechnik sind gefährlich und strafbar.
   - Feuerwerk nur in offiziellen Verkaufsstellen kaufen. Illegale 
     Einfuhr oder Kauf im Ausland kann strafrechtliche Konsequenzen 
     haben.
   - Sicher und verantwortungsvoll umgehen: Gebrauchsanweisungen 
     beachten, ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, keine 
     Personen gefährden und Rücksicht auf Tiere nehmen.

Die Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam und Neubrandenburg appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten, um Verletzungen, Schäden zu vermeiden und wünscht allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:15

    POL-NB: Zwei Festnahmen nach Raub in Malchin

    Malchin (ots) - Am 29.12.25 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über eine Raubstraftat in einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße in Malchin informiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein 42-jähriger armenischer Staatsbürger und eine 24-jährige Deutsche gewaltsam in die Wohnung eines 40-jährigen Deutschen ein und schlugen mehrfach auf diesen ein. Anschließend entwendeten die beiden Beschuldigten ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:43

    POL-NB: Küchenbrand durch vergessenes Essen auf der Herdplatte

    Mirow (ots) - Am 29.12.2025 kam es gegen 10:30 Uhr am Neuen Markt in Mirow zu einem Küchenbrand in einer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 61-jährige Wohnungsinhaber Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einem Brandausbruch kam. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Wohnung jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren