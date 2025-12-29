PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Küchenbrand durch vergessenes Essen auf der Herdplatte

Mirow (ots)

Am 29.12.2025 kam es gegen 10:30 Uhr am Neuen Markt in Mirow zu einem Küchenbrand in einer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 61-jährige Wohnungsinhaber Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einem Brandausbruch kam.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Wohnung jedoch erheblich verrußt und ist derzeit unbewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Der 61-Jährige wurde aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 61-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

