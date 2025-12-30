PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Festnahmen nach Raub in Malchin

Malchin (ots)

Am 29.12.25 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über eine Raubstraftat in einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße in Malchin informiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein 42-jähriger armenischer Staatsbürger und eine 24-jährige Deutsche gewaltsam in die Wohnung eines 40-jährigen Deutschen ein und schlugen mehrfach auf diesen ein.

Anschließend entwendeten die beiden Beschuldigten mehrere Gegenstände, darunter auch Bargeld, und verließen die Wohnung. Der 40-jährige Geschädigte wurde durch den Übergriff verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, das er kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte die Polizei in Malchin schnell zwei Tatverdächtige ermitteln. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft fand anschließend eine Wohnungsdurchsuchung bei den Beschuldigten statt, und der 42-Jährige sowie die 24-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort sowie in der Wohnung der Beschuldigten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes gegen den 42-Jährigen und die 24-Jährige.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

