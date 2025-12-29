PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden bei Brand eines Wohnhauses

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Sonntagabend, dem 28.12.2025, gegen 20:00 Uhr wurde über die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Wohnhaus in der Ortschaft Marlow gemeldet.

Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen mit 75 Kameraden zum Einsatz.

Die beiden anwesenden Bewohner des Hauses, eine 26-jährige Mutter mit ihrem 7-jährigen Kind, beide deutsche Staatsbürger, konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Tischdecke beim Anzünden einer Kerze in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, entstand hoher Sachschaden. Der wird derzeit auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Außerdem kam ein Hund in dem Feuer um.

Umliegende Gebäude wurden dabei nicht beschädigt.

Die Stralsunder Straße in Marlow war während der Löscharbeiten vollgesperrt. Derzeit laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

