Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW geriet ins Schleudern - Vier Insassen verunglücken zum Teil schwer

Polizeirevier Grimmen (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 28.12.2025, ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Bundestraße B 194 zwischen Loitz und Poggendorf ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 18-jährige deutsche Fahrerin mit einem PKW VW in Richtung Poggendorf, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Hochsitz prallte.

Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 14-jährige deutsche Beifahrer schwere und die beiden 7- und 9-jährigen deutschen Mädchen, welche sich als Insassen auf dem Rücksitz befanden, leichte Verletzungen. Die Fahrzeugführerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Verunglückten wurden vor Ort medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW VW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn war insgesamt für zwei Stunden zum Teil vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Süderholz und Grimmen waren im Einsatz.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

