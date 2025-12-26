PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Wohnhaus in Zansebuhr (LK V-R)

Niepars (LK V-R) (ots)

Am 26.12.2025 gegen 18:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Wohnhaus in Zansebuhr, Gemeinde Niepars gemeldet. Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen mit 44 Kameraden zum Einsatz. Durch sie wurden brennende Einrichtungsgegenstände in einer Einliegerwohnung des Hauses festgestellt und zügig gelöscht. Die Mieterin, eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige und ein weiterer Bewohner des Hauses, ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger, brachten sich selbständig in Sicherheit und blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Derzeit laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, welche durch den Kriminaldauerdienst geführt werden. Dabei kam auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

