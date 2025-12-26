PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei leicht Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall Bei Ueckermünde (LK V-G)

PR Ueckermünde (ots)

Am Freitag, dem 26.12.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L28 in der Ortschaft Gegensee zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 73-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein mit seiner 55-jährigen Beifahrerin und einem Hund mit seinem PKW VW die L28 auf Hintersee in Richtung Ahlbeck. In der Ortslage Gegensee kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache auf einer geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Nebenanlage gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen leicht und wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Ueckermünde verbracht. Der mitgeführte Hund, ein Dackel, verletzte sich ebenfalls leicht und wurde durch die Tierrettung Greifswald zur weiteren Versorgung übernommen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Straßenbaum wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 26.000 Euro geschätzt. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen aus Pasewalk beauftragt. Die Feuerwehren aus Eggesin, Gegensee und Ahlbeck waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 18:14

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 68-jährigen Mann in Saal (LK V-R)

    PR Barth (ots) - Seit dem 26.12.2025 wird ein 68-jährigen Mann in der Gemeinde Saal vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 0382316720, die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 16:26

    POL-NB: Pkw fährt in Neubrandenburg gegen eine Straßenlaterne

    Neubrandenburg (ots) - Am Heiligen Abend kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem "Friedrich-Engels-Ring" in Neubrandenburg, bei welchem der Fahrzeugführer eines PKW leichtverletzt wurde. Der eigentlich ortskundige Fahrzeugführer wurde eigenen Angaben nach durch die tiefstehende Nachmittagssonne geblendet und verwechselte die Abbiegespur zum Hinterhof ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 07:30

    POL-NB: Brandstiftung an einem Pkw

    Ueckermünde (ots) - Am 24.12.2025 um 03:55 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle Vorpommern-Greifswald über einen brennenden Personenkraftwagen im Haffring Höhe der Hausnummer 9 in 17373 Ueckermünde in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten zwei unbekannte und dunkel gekleidete Personen gegen 03:30 Uhr die Fensterscheibe der Fahrertür eines dort abgeparkten Renault Kangoo. In der Folge zündeten die unbekannten Tatverdächtigen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren