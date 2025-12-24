PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandstiftung an einem Pkw

Ueckermünde (ots)

Am 24.12.2025 um 03:55 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten 
Leitstelle Vorpommern-Greifswald über einen brennenden 
Personenkraftwagen im Haffring Höhe der Hausnummer 9 in 17373 
Ueckermünde in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten
zwei unbekannte und dunkel gekleidete Personen gegen 03:30 Uhr die 
Fensterscheibe der Fahrertür eines dort abgeparkten Renault Kangoo. 
In der Folge zündeten die unbekannten Tatverdächtigen einen 
unbekannten Gegenstand an und warfen diesen in das Fahrzeuginnere, 
woraufhin der betroffene Personenkraftwagen in Vollbrand geriet. 
Durch den ausgelösten Vollbrand wurde ein weiterer, direkt daneben 
befindlicher und ebenfalls abgeparkter Pkw Audi, in Mitleidenschaft 
gezogen. Der Vollbrand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren 
Ueckermünde / Bellin gelöscht werden, welche mit vier Fahrzeugen und 
15 Kameraden im Einsatz waren. Durch die Tat wurden beide 
Personenkraftwagen beschädigt, wobei der Renault einen 
wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Durch die Tat entstand ein 
geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Die Polizei 
hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch flüchtig. 

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter(V) Einsatzleistelle
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

