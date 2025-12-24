Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandstiftung an einem Pkw

Ueckermünde (ots)

Am 24.12.2025 um 03:55 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle Vorpommern-Greifswald über einen brennenden Personenkraftwagen im Haffring Höhe der Hausnummer 9 in 17373 Ueckermünde in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten zwei unbekannte und dunkel gekleidete Personen gegen 03:30 Uhr die Fensterscheibe der Fahrertür eines dort abgeparkten Renault Kangoo. In der Folge zündeten die unbekannten Tatverdächtigen einen unbekannten Gegenstand an und warfen diesen in das Fahrzeuginnere, woraufhin der betroffene Personenkraftwagen in Vollbrand geriet. Durch den ausgelösten Vollbrand wurde ein weiterer, direkt daneben befindlicher und ebenfalls abgeparkter Pkw Audi, in Mitleidenschaft gezogen. Der Vollbrand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Ueckermünde / Bellin gelöscht werden, welche mit vier Fahrzeugen und 15 Kameraden im Einsatz waren. Durch die Tat wurden beide Personenkraftwagen beschädigt, wobei der Renault einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Durch die Tat entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch flüchtig. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter(V) Einsatzleistelle Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

