Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der K 107

Anklam (ots)

Am 23.12.2025, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 107 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Der 66-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW der Marke BMW befuhr die Kreisstraße 107 aus Richtung Wilhelminenthal kommend in Fahrtrichtung Landstraße 35. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im danebenliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte danach das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen und wurde durch die Freiwillige Feuerwehren Jarmen und Völschow aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in die Uniklinik Greifswald verbracht. Das verunfallte Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

