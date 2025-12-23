PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Kreuzung B111/B109 "Kreuzung Moeckow Berg"

Wolgast (ots)

Am 23.12.2025 gegen 13:30 Uhr kam es auf der B111, ca. 100 m vor der 
Kreuzung zur B109, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.
Eine 45-jährige deutsche Pkw-Fahrerin fuhr an der Kreuzung Moeckow 
Berg aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden PKW auf,
welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen PKW 
aufgeschoben wurde. 
Die Unfallverursacherin sowie ihr 9-jähriger Mitfahrer wurden 
leichtverletzt mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Die beiden 
Fahrerinnen der anderen Pkw und eine Beifahrerin, im Alter von 85, 63
und 51 Jahren wurden nicht verletzt, alle Beteiligten sind Deutsche. 
Durch den Zusammenstoß wurden alle drei PKW beschädigt. Zwei PKW 
waren nicht mehr fahrbereit.
Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20.000 Euro. Die 
Unfallstelle war zur Unfallaufnahme, Rettung der Personen und Bergung
der Fahrzeuge für ca. 30 min voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

