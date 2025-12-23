PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Unfall mit drei Verletzten und ausgebranntem PKW

Priborn (ots)

Wie um 11.28 Uhr mitgeteilt, hat es im Bereich der Priborner Kreuzung einen Unfall mit zwei beteiligten Autos gegeben.

Die Strecke ist nun wieder frei.

Nach weiteren Ermittlungen am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass die beiden Autos seitlich zusammenstießen aufgrund eines Vorfahrtsfehlers des 71- Jährigen.

Der Sachschaden durch die beiden beschädigten Autos - das Fahrzeug des 80-Jährigen brannte vollständig aus - wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung:

Bei Priborn hat es heute gegen 09.40 Uhr einen schweren Unfall mit drei Verletzten gegeben. Nach aktuellem Stand ist aus bislang ungeklärter Ursache ein 71-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Röbel in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem weiteren PKW zusammengestoßen.

Durch den Unfall wurden der 79-jährige Fahrer des Autos im Gegenverkehr und der 71-jährige mutmaßliche Unfallverursacher verletzt ins Klinikum gebracht. Die 70-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Landesstraße ist kurz hinter Priborn in Fahrtrichtung Röbel und Fahrtrichtung Melz derzeit noch gesperrt. Die Strecke von Priborn nach Vipperow ist halbseitig frei.

Beide Autos sind Totalschaden, wobei einer der beiden PKW durch einen Brand im Zuge des Unfalls zerstört wurde.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

