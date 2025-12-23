Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei findet gestohlenes Buntmetall bei Verdächtigem

Burg Stargard/Feldberger Seenlandschaft (ots)

Etwa 30 Kilometer vom Tatort entfernt haben Polizeibeamte des Friedländer Reviers gestern Nachmittag gestohlene Regenrinnen bei einem Verdächtigen gefunden. Einem Anwohner war in Burg Stargard im Bereich eines landwirtschaftlichen Betriebs ein Mann aufgefallen, der von Ställen Regenrinnen abbaute und sie auf einen Hänger verlud. Er informierte den Besitzer des Betriebs und der die Polizei.

Den Mann zu dem Auto samt Hänger fanden die Polizisten wenig später im Bereich der Feldberger Seenlandschaft. Bei dem 34-jährigen Deutschen konnten sie das Buntmetall sicherstellen.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Verdächtigen wegen des Vorwurfs des Diebstahls wird nun die Kriminalpolizei Friedland übernehmen.

Insgesamt sollen etwa 240 Meter Zinkrinnen gestohlen worden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell