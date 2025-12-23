Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schuppenbrand auf Hiddensee verursacht hohen Sachschaden

Insel Hiddensee (ots)

Durch die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde der Polizei am gestrigen Montag (22. Dezember 2025) gegen 19:20 Uhr der Vollbrand eines Schuppens im Hügelweg in Kloster auf der Insel Hiddensee gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Hiddensee gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Weiterhin war ein Brandursachenermittler im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftungen aufgenommen.

Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte ans Polizeihauptrevier Bergen (Tel.: 03838 810 0), an das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

