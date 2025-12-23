PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Vollrathsruhe bei Malchow - Fahrerin alkoholisiert

Vollrathsruhe (Polizeihauptrevier Waren) (ots)

Am 23.12.2025 kam es gegen 13:15 Uhr in Vollrathsruhe zu einem 
Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Lkw mit Sattelauflieger. 
Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 72-jährige Fahrerin des 
PKW in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich in einen 
entgegenkommenden Lkw. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt,
dass die PKW-Fahrerin alkoholisiert war: der Test vor Ort ergab 2,15 
Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus und ihr 
Führerschein wurde beschlagnahmt. 
Der 60-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Durch den Unfall 
entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme und 
Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde der Verkehr mit wenig 
Einschränkungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

