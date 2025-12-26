Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 68-jährigen Mann in Saal (LK V-R)
PR Barth (ots)
Seit dem 26.12.2025 wird ein 68-jährigen Mann in der Gemeinde Saal vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 0382316720, die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://shorturl.at/76muQ.
Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell