Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit einer leicht verletzten Person (LK MSE)

BAB 20 (Neubrandenburg) (ots)

Am 26.10.2025 gegen 16:00 Uhr kam es auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem Mercedes Benz die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost kam der PKW in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien und wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Unfallfahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des PKW, kam es zu für ca. 3 Stunden zur Sperrung einer Fahrspur in Richtung Stettin.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

