Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wieck/Darß (LK V-R)

PR Barth (ots)

Am 26.12.25 kam es gegen 16.50 Uhr in Wieck/Darß zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die eintreffende Freiwillige Feuerwehr konnte der Brandherd schnell lokalisiert und schlussendlich gelöscht werden. In diesem Zusammenhang wurden 10 Bewohner des Hauses evakuiert. Der 25-jährige polnische Mieter der betroffenen Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Es wurden keine Personen verletzt. Nach den Löscharbeiten konnten die evakuierten Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in der, der Brand ausbrach, ist zurzeit unbewohnbar. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen, Ahrenshoop, Prerow und Wieck mit 50 Kameraden. Weiterhin waren 3 RTW und 1 NEF im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung am Brandort aufgenommen und wird dabei durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

