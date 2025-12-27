PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

PP Neubrandenburg (ots)

Glatte Straßen auf Grund von überfrierender Nässe am Abend des 26.12.2025 führte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen und damit verbundenen Verkehrseinschränkungen, welche sich bis in die Nachtstunden fortsetzten. Mit Stand 04:00 Uhr registrierte die Polizei insgesamt 15 Verkehrsunfälle im Zusammenhäng mit Straßenglätte. Den Schwerpunkt bildete hier der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, welche sich insgesamt auf ca. 56.000 Euro summierten. Bei einem Verkehrsunfall in Neustrelitz wurde gegen 22:15 Uhr der 29-jährige Fahrzeugführer eines VW leicht verletzt, nach diesem mit seinem Fahrzeug nach links von der winterglatten Fahrbahn abkam. Einen weiteren leicht Verletzten gab es bei einem Verkehrsunfall auf der B198 in Höhe von Klein Trebbow. Hier kam der 26-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. In Anbetracht der aktuellen Witterungsbedingungen bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer sich nicht zu überschätzten und sich den winterlichen Straßen- und Witterungsverhältnissen insbesondere durch erhöhte Aufmerksamkeit und angemessene Geschwindigkeit anzupassen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 26.12.2025 – 23:47

    POL-NB: Brand in einem Wohnhaus in Zansebuhr (LK V-R)

    Niepars (LK V-R) (ots) - Am 26.12.2025 gegen 18:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Wohnhaus in Zansebuhr, Gemeinde Niepars gemeldet. Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen mit 44 Kameraden zum Einsatz. Durch sie wurden brennende Einrichtungsgegenstände in einer Einliegerwohnung des Hauses festgestellt und zügig gelöscht. Die Mieterin, eine ...

  • 26.12.2025 – 20:30

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit einer leicht verletzten Person (LK MSE)

    BAB 20 (Neubrandenburg) (ots) - Am 26.10.2025 gegen 16:00 Uhr kam es auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem Mercedes Benz die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost kam der PKW in Folge nicht angepasster ...

  • 26.12.2025 – 18:54

    POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wieck/Darß (LK V-R)

    PR Barth (ots) - Am 26.12.25 kam es gegen 16.50 Uhr in Wieck/Darß zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die eintreffende Freiwillige Feuerwehr konnte der Brandherd schnell lokalisiert und schlussendlich gelöscht werden. In diesem Zusammenhang wurden 10 Bewohner des Hauses evakuiert. Der 25-jährige polnische Mieter der betroffenen Wohnung befand ...

