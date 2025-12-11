Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 14-jährigen mutmaßlichen Ladendieb

Dortmund (ots)

Am 10. Dezember entwendete ein Jugendlicher mehrere Waren aus einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei wurde er vom Ladendetektiv ertappt, der die Bundespolizei rief.

Gegen 20:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof ein. Vor Ort trafen die Beamten auf den jungen Deutsch-Nigerianer.

Laut Zeugenaussage hatte er sich Waren im Wert von über 70 Euro, darunter Kosmetik- und Elektronikartikel, eingesteckt und die Filiale ohne zu bezahlen verlassen.

Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht. In der Bundespolizeiwache kontaktierten die Uniformierten seine Mutter.

Sie gab an, dass ihr Sohn selbstständig nach Hause kommen solle, woraufhin die Beamten den Dortmunder entließen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell