Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 14-jährigen mutmaßlichen Ladendieb

Dortmund (ots)

Am 10. Dezember entwendete ein Jugendlicher mehrere Waren aus einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei wurde er vom Ladendetektiv ertappt, der die Bundespolizei rief.

Gegen 20:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof ein. Vor Ort trafen die Beamten auf den jungen Deutsch-Nigerianer.

Laut Zeugenaussage hatte er sich Waren im Wert von über 70 Euro, darunter Kosmetik- und Elektronikartikel, eingesteckt und die Filiale ohne zu bezahlen verlassen.

Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht. In der Bundespolizeiwache kontaktierten die Uniformierten seine Mutter.

Sie gab an, dass ihr Sohn selbstständig nach Hause kommen solle, woraufhin die Beamten den Dortmunder entließen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

