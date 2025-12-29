Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach Autodiebstahl festgenommen

Stralsund/Grimmen (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 28.12.2025, gegen 13:50 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg gemeldet, dass gerade ein Pickup, Isuzu D-Max, in Stralsund an einem Schnellrestaurant in der Greifswalder Chaussee entwendet wurde.

Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen des Polizeihauptreviers Stralsund und der umliegenden Dienststellen wurde das gestohlene Fahrzeug kurze Zeit später bei einem Schnellrestaurant bei Grimmen Ost festgestellt. Der Fahrzeugführer flüchtete aus dem Fahrzeug, konnte aber durch Einsatzkräfte des Autobahnpolizeireviers Grimmen gestellt werden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen polizeibekannten 23-jährigen afghanisch Staatsbürger.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernahm die weiteren Ermittlungen.

