Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer kommt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzt sich bei Unfall

Groß Plasten (ots)

Am 29.12.2025 gegen 12:20 Uhr kam es auf der B194 bei Groß Plasten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Deutscher mit seinem Opel aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun sowie zwei Verkehrszeichen und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen.

Der 67-Jährige wurde durch die Kollisionen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell