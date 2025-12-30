PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Garage mit verletzten Personen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 30.12.2025, gegen 16:05 Uhr wurde durch die Rlst VR ein Brand 
einer Garage in Neuhof bei Ribnitz-Damgarten gemeldet. Laut ersten 
Erkenntnissen soll die Garage in voller Ausdehnung brennen. In 
weiterer Folge verlegten die Feuerwehren Ribnitz-Damgarten, 
Klockenhagen sowie die Polizei aus Ribnitz-Damgarten zum Einsatzort 
in Pappelallee. 
Die vierköpfige Familie hatte beim Eintreffen bereits das Gebäude 
verlassen. Anschließend konnte der Brand durch die vor Ort 
befindliche Feuerwehr bekämpft werden, sodass das Feuer nicht auf das
Einfamilienhaus überspringen konnte. In Folge des Brandes wurde 
jedoch die Garage komplett zerstört.
Nach ersten Erkenntnissen könnte eine in der Garage befindliche 
Propangasflasche der Auslöser für den Brand sein. 
Im Rahmen des Brandes wurde der 40-jährige Familienvater mit 
Verbrennungen und den Verdacht einer Rauchgasintoxikation in 
medizinische Behandlung genommen.
Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.
Zwei eingesetzte Beamte der Polizeireviers Ribnitz-Damgarten erlitten
ebenfalls eine Rauchgasintoxikation und mussten nach ambulanter 
Behandlung ihren Dienst abbrechen.
Der Brandort wurde an die Kriminalpolizei sowie den 
Brandursachenermittler übergeben, welche die weiteren Ermittlungen 
zur Brandursache führen.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Das könnte Sie auch interessieren