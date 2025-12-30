Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Garage mit verletzten Personen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 30.12.2025, gegen 16:05 Uhr wurde durch die Rlst VR ein Brand einer Garage in Neuhof bei Ribnitz-Damgarten gemeldet. Laut ersten Erkenntnissen soll die Garage in voller Ausdehnung brennen. In weiterer Folge verlegten die Feuerwehren Ribnitz-Damgarten, Klockenhagen sowie die Polizei aus Ribnitz-Damgarten zum Einsatzort in Pappelallee. Die vierköpfige Familie hatte beim Eintreffen bereits das Gebäude verlassen. Anschließend konnte der Brand durch die vor Ort befindliche Feuerwehr bekämpft werden, sodass das Feuer nicht auf das Einfamilienhaus überspringen konnte. In Folge des Brandes wurde jedoch die Garage komplett zerstört. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine in der Garage befindliche Propangasflasche der Auslöser für den Brand sein. Im Rahmen des Brandes wurde der 40-jährige Familienvater mit Verbrennungen und den Verdacht einer Rauchgasintoxikation in medizinische Behandlung genommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Zwei eingesetzte Beamte der Polizeireviers Ribnitz-Damgarten erlitten ebenfalls eine Rauchgasintoxikation und mussten nach ambulanter Behandlung ihren Dienst abbrechen. Der Brandort wurde an die Kriminalpolizei sowie den Brandursachenermittler übergeben, welche die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

