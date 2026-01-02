Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 89-Jährigen aus Ziethen bei Anklam

Anklam (ots)

Am 18.12.2025 wurde ein lebloser Mann im Land Brandenburg aufgefunden, der nun zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Bei dem Toten handelt es sich um den seit dem 13.11.2025 vermissten 89-Jährigen aus Ziethen bei Anklam.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell