Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Unfälle mit Verletzten im Bereich Bad Driburg und Brakel

Kreis Höxter (ots)

Eine ganze Reihe von Unfällen beschäftigte die Polizei im Kreis Höxter von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen.

Am Dienstag, 9. Dezember, kam es um 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 64 bei Bad Driburg. Ein 22-Jähriger fuhr auf der B 64 mit seinem VW Polo aus Richtung Brakel kommend und wollte nach links auf den Abfahrtsarm zur L954 abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Autos erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die B64 zeitweise gesperrt werden.

In Brakel wollte am Dienstag, 9. Dezember, um 18.50 Uhr ein 80-jähriger Fußgänger die Straße "Am Schützenanger" fußläufig überqueren. Zeitgleich befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Straße in Richtung Innenstadt. Es kam zur Kollision, wodurch sich der Fußgänger schwer verletzte und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bereits im Laufe des Nachmittags hatten mehrere Anrufer ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien und mit einem abgefahrenen Seitenspiegel auf der B64 in Fahrtrichtung Brakel unterwegs war. Das Auto soll auch mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. In Höhe Bad Driburg-Herste konnte eine Polizeistreife um 14.40 Uhr das gemeldete Auto antreffen und kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass die 79-jährige Fahrerin auf Grund altersbedingter Einschränkungen nicht mehr in der Lage war, sicher ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da sich die 79-Jährige uneinsichtig zeigte, wurden der Fahrzeugschlüssel sowie das Auto zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Hierbei leistete die Fahrzeugführerin Widerstand, kratze und biss eine eingesetzte Polizeibeamtin. Zudem erwartet nun die 79-Jährige eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalls mit Flucht, da die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug auf einen bereits erfolgten Unfall hindeuten.

Am Mittwoch, 10. Dezember, fuhr ein 72-Jähriger bei Bad Driburg auf der L954 in Richtung Neuenheerse und wollte um 5.50 Uhr nach links auf die B64 einbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 32-jährigen Radfahrer, welcher den Einmündungsbereich auf dem Radweg aus Richtung Bad Driburg in Richtung Neuenheerse querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, leicht verletzte und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Um 7.10 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Auto die K18 in Fahrtrichtung Brakel. Auf Höhe der Gemarkung Emder Höhe kreuzten mehrere Rehe die Fahrbahn. Sie wich diesen aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin verletzte sich leicht. /nig

