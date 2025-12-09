POL-HX: Fußgänger von Auto angefahren
Beverungen (ots)
Ein Fußgänger ist in Beverungen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montag, 8. Dezember, um 17.10 Uhr auf der Langen Straße.
Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Ford die Ortsdurchfahrt in Fahrtrichtung Godelheim. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 57-Jähriger Fußgänger von rechts kommend die Straße zu Fuß überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger zu Fall kam und sich schwer verletzte.
Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter medizinisch versorgt. Die Ford-Fahrerin erlitt einen Schock. Ein Unfall-Aufnahmeteam der Polizei aus Paderborn wurde angefordert, die Ortsdurchfahrt war bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. /nig
