Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

32839 Steinheim (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Willebadessen mit seinem Citroen die L616, aus Richtung Horn-Bad Meinberg kommend, in Richtung Steinheim-Vinsebeck. Gleichzeitig befuhr ein 56-jähriger Mann aus Steinheim mit seinem Toyota die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Kuppe beabsichtigte der 56-Jährige einen vor sich befindlichen Traktor zu überholen. Dabei kam ihm der 56-Jährige entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer und der Beifahrer des 56-Jährigen, ein 16-jähriger Jugendlicher, leicht verletzt. Beide Verletzten wurden dem Krankenhaus Detmold zugeführt. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen Beschädigungen. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die L616 teilweise für den Verkehr gesperrt. /He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell