Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brennende Mülltonnen in Brakel: Polizei bittet um Hinweise

Brakel (ots)

Eine Reihe von Mülltonnen-Bränden in Brakel beschäftigt aktuell die Ermittler der Kriminalpolizei Höxter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 7. Dezember, waren drei Mülltonnen im Bereich der Innenstadt offenbar mutwillig entzündet worden, die Flammen hatten zum Teil bereits auf Hausfassaden übergegriffen, bevor sie durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten. Der entstandene Sachschaden geht zum Teil in den fünftstelligen Euro-Bereich, Personen wurden nicht verletzt. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 9. Dezember, gab es zwei weitere solcher Brände im Brakeler Stadtkern.

Nun bittet die Polizei um Hinweise durch mögliche Zeugen. Von Interesse sind dabei auch Aufzeichnungen privater Überwachungskameras in der näheren Umgebung, auf denen möglicherweise verdächtige Personen zu sehen sind. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0.

Die Brände am 7. Dezember ereigneten sich um 1.15 Uhr in der Straße Wolfskuhle, um 2.30 Uhr in der Burgstraße und um 4.40 Uhr in der Ostheimer Straße. Die weiteren Brände waren am 8. Dezember um 23.30 Uhr ebenfalls in der Ostheimer Straße und am 9. Dezember um 0 Uhr am Kirchplatz.

Die Polizei ist im Rahmen der Streife derzeit verstärkt in den Abend- und Nachtstunden im Bereich der Brakeler Innenstadt präsent und bittet die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang unverzüglich der Polizei unter der Notrufnummer 110 mitzuteilen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell