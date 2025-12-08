Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto fährt in eingerüstetes Geschäftshaus

Ein Auto ist am Sonntag, 7. Dezember, in Höxter in der Westerbachstraße in die Fassade eines Geschäftshauses gefahren. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Zunächst parkte das Fahrzeug in der gegenüberliegenden Rosenstraße hinter zwei Begrenzungspollern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Ford Fiesta offenbar Startschwierigkeiten. Als der Wagen mit einer Überbrückungshilfe dann doch ansprang, schoss das Auto mit der 22-jährigen Fahrerin geradeaus nach vorn, über den Gehweg und die Weserbachstraße hinweg bis in die Schaufensterfront des gegenüberliegenden Hauses. Weitere Personen wurden dabei nicht verletzt. Ein Begrenzungspoller wurde durch das fahrende Auto umgeknickt.

Das derzeit leerstehende Geschäftshaus ist aufgrund von Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst umstellt. Dieses Gerüst drohte nach dem Unfall einzustürzen und musste zunächst gesichert werden. Die Westerbachstraße wurde für diesen Zeitraum für den Verkehr gesperrt. Feuerwehr und Ordnungsamt waren ebenfalls vor Ort.

Es wurde entschieden, das Auto über Nacht im Gebäude zu belassen. Für eine gefahrlose Bergung musste das Baugerüst am Folgetag weitgehend abgebaut werden. /nig

