Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B194 - LKW kollidiert mit Baum

Gemeinde Wittenhagen (ots)

Am Freitag (02. Januar 2026) kam es gegen 09:30 Uhr auf der Bundesstraße 194 zwischen Abtshagen und Steinhagen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein LKW der Marke MAN aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Als mögliche Unfallursache wird derzeit Straßenglätte in Betracht gezogen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 50-jährige deutsche Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 60.000 Euro.Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden kamen zum Einsatz.

Die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges dauert derzeit noch an. Die Bundesstraße 194 ist im Bereich der Unfallstelle aktuell noch für etwa eine Stunde voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

