Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Silvester mal anders feiern - Verkehrskontrolle deckt unerwarteten "Partybus" auf

Stralsund (ots)

Am 31. Dezember 2025, kurz vor dem Jahreswechsel, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23:45 Uhr einen Mercedes Sprinter im Bereich des Knieperwalls in Stralsund. Vorausgegangen war ein Hinweis eines Verkehrsteilnehmers, der den Eindruck gewann, der Fahrer könne möglicherweise alkoholisiert sein.

Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und unterzogen den 19-jährigen Fahrzeugführer einer entsprechenden Kontrolle. Der Verdacht hat sich nicht bestätigt: 0,0 Promille, keine Hinweise auf Drogenkonsum - nüchterner ging es kaum ins neue Jahr.

Die Besonderheit des Einsatzes zeigte sich jedoch im Anschluss: Während auf der vorderen Dreiersitzbank bereits zwei Beifahrer Platz genommen hatten, entdeckten die Beamten im Laderaum noch 13 weitere Personen, die dort ungesichert transportiert wurden. Alle Insassen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt - von Sicherheitsgurten oder ordnungsgemäßen Sitzplätzen allerdings weit und breit keine Spur.

Da der 19-jährige Fahrer zwar im Besitz einer Pkw-Fahrerlaubnis war, für den Transport so vieler Personen jedoch eine andere Fahrerlaubnisklasse erforderlich gewesen wäre, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der 21-jährige Halter des Fahrzeugs, der sich ebenfalls im Laderaum befand, erhielt eine entsprechende Anzeige nach § 21 StVG.

Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich untersagt. Die minderjährigen Insassen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Da die Maßnahmen einige Zeit in Anspruch nahmen, dauerte der Einsatz über Mitternacht hinaus - und so rutschten die Beteiligten im Rahmen der polizeilichen Maßnahme ins neue Jahr. Sicherlich nicht die Silvesterparty, die sich alle vorgestellt hatten.

Was genau der Anlass dieser ungewöhnlichen "Sammelfahrt" war, ist bislang nicht bekannt - vermutlich wollten die Personen gemeinsam zu einer Feier gelangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell