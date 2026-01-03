Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Weitere Verkehrsunfälle auf Grund winterlicher Straßneverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich des Polizeipräidiums Neubrandenburg

PP Neubrandenburg (ots)

Im Verlauf des heutigen Tages, 03.01.2026, ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vereinzelte, glättebedingte Verkehrsunfälle.

Landkreis MSE:

In den morgendlichen Stunden des Tages zwischen 08:00 und 09:00 Uhr kam es zu zwei Verkehrsunfällen in der Müritzregion. Auf der L20 zwischen Silz und Nossentiner Hütte kam ein Pkw von der winterglatten Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit der Schutzplanke. In der Folge kam der Pkw auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 29-jährige Fahrzeugführerin blieb beim Verkehrsunfall unverletzt, der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.500 EUR.

In Waren kollidierte der 54-jährige Fahrer eines Pkw in der Straße "Zum Pfennigsberg" nach einer Bremsung mit einem Straßenschild rechts neben der Fahrbahn. Mitursächlich neben der winterglatten Fahrbahn dürften die am Pkw montierten Sommerreifen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 14:20 kollidierten zwei Pkw auf der L331 zwischen Stolpe und Quadenschönfeld frontal miteinander. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin kam auf Grund von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Eine 66-jährige Mitfahrerin in diesem Pkw wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt, konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst aber den Heimweg antreten. Die beiden Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die Straße zeitweilig vollgesperrt.

Ein 24-jähriger Quadfahrer kam gegen 14:55 Uhr auf winterglatter Fahrbahn im Federower Weg in Waren alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Quadfahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro

LK Vorpommern-Rügen:

Auf der BAB 20, in der Nähe der Stadt Grimmen, kollidierte gegen 11:20 Uhr in Fahrtrichtung Lübeck ein von einer 77-jährigen Fahrzeugführerin geführter Pkw beim Überholen mit einem Wohnmobil. Ursächlich war hier die nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt, der Pkw der Unfallverursacherin war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 EUR.

Landkreis Vorpommern-Greifswald:

Zwischen den Ortschaften Lassan und Hohendorf verlor gegen 12:12 Uhr die 45-jährige Fahrerin eines Pkw auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über diesen, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Straßenbaum. Die Fahrerin und ihr vierjähriger Sohn (Beifahrer) wurden leichtverletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, der sechsjährige Sohn auf Rücksitz des Pkw blieb unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR.

Gegen 14:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 110 bei Neetzow zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters kam laut Zeugenaussagen nach einem Überholmanöver aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der glatten Fahrbahn ab und abseits der Bundesstraße zum Stillstand. Der Fahrer aus Neubrandenburg verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

